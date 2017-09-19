Михаил Южный с победы стартовал на соревнованиях St.Petersburg Open

За 1 час 32 минуты матча Михаил сделал пять эйсов и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Джон-Патрик пять раз подал навылет и ни разу не допустил двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу россиянина.



Во втором раунде соревнований St.Petersburg Open Южный сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.