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https://sport.mail.ru/news/tennis/31057737/
19 сентября 2017, 18:28 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный с победы стартовал на соревнованиях St.Petersburg Open

112-я ракетка мира, российский теннисист Михаил Южный, в первом круге турнира в Санкт-Петербурге взял верх над австралийцем Джоном-Патриком Смитом, занимающим 185-е место мирового рейтинга, — 7/6 (6), 6/4.

За 1 час 32 минуты матча Михаил сделал пять эйсов и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Джон-Патрик пять раз подал навылет и ни разу не допустил двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу россиянина.

Во втором раунде соревнований St.Petersburg Open Южный сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
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