Михаил Южный с победы стартовал на соревнованиях St.Petersburg Open
112-я ракетка мира, российский теннисист Михаил Южный, в первом круге турнира в
Санкт-Петербурге взял верх над австралийцем Джоном-Патриком Смитом, занимающим 185-е место мирового рейтинга, — 7/6 (6), 6/4.
За 1 час 32 минуты матча Михаил сделал пять эйсов и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как
Во втором раунде соревнований St.Petersburg Open Южный сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
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