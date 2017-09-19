Федерер побил рекорд Коннорса по количеству недель в топ-4
Швейцарец Роджер Федерер побил один из рекордов американца Джимми Коннорса, опередив его по количеству недель в топ-4.
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Федерер провёл там 670 недель, то есть примерно 12 лет и 8 месяцев. Коннорс, который тоже играл до 35 с лишним лет, входил в первую четвёрку на протяжении 669 недель.
Третье место по этому показателю занимает испанец Рафаэль Надаль с 529 неделями. Четвёртым идёт серб Новак Джокович (526 недель), пятым — американец Иван Лендл (510 недель).
На следующей неделе Федерер обгонит Коннорса и по времени, проведённому в топ-5. Сейчас у обоих 706 недель.
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