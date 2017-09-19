Две белорусские теннисистки с побед стартовали на турнире в Санкт-Петербурге

Посеянная под седьмым номером белоруска Вера Лапко (190-й номер рейтинга WТА) в матче первого круга обыграла в двух партиях украинку Валерию Страхову (359) — 6:4, 6:3. В 1/8 финала победительница встретится с еще одной украинкой — Даяной Ястремской (208), которая была сильнее немки Анны Заи — 6:3, 6:4.

Арина Соболенко (117), получившая третий номер посева, в стартовом круге встретилась с сербкой Ниной Стоянович (191) и уверенно выиграла — 6:1, 6:3. В следующем круге Соболенко выйдет на корт с победительницей поединка Штефани Фогеле (Швейцария, 196) — Виктория Каменская (Россия, 227).

Как сообщалось, сегодня на представительном турнире в Токио белоруска Александра Саснович потерпела поражение от француженки Каролин Гарсии.

Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в первом круге турнира в ЯпонииБелоруска упустила инициативу в конце первого сета. Александра Саснович пыталась успешнее сыграть на своей подаче, но ей этого сделать не удалось. Слишком много собственных ошибок.