Две белорусские теннисистки с побед стартовали на турнире в Санкт-Петербурге
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки Вера Лапко и Арина Соболенко с побед стартовали на 9-м Международном турнире ITF Neva Cup в
Санкт-Петербурге с призовым фондом $100 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Посеянная под седьмым номером белоруска Вера Лапко (190-й номер рейтинга WТА) в матче первого круга обыграла в двух партиях украинку Валерию Страхову (359) — 6:4, 6:3. В 1/8 финала победительница встретится с еще одной украинкой — Даяной Ястремской (208), которая была сильнее немки Анны Заи — 6:3, 6:4.
Арина Соболенко (117), получившая третий номер посева, в стартовом круге встретилась с сербкой Ниной Стоянович (191) и уверенно выиграла — 6:1, 6:3. В следующем круге Соболенко выйдет на корт с победительницей поединка Штефани Фогеле (Швейцария, 196) — Виктория Каменская (Россия, 227).
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