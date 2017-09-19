Бывший теннисист Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основе

«Я тоже не вечен, — сказал Тарпищев. — У нас сейчас очень хорошая подборка тренеров, мы еще привлекли Игоря Андреева. Но вообще, из нынешнего тренерского штаба может выйти [капитаном] любой. Я сторонник того, что сидеть [в качестве капитана] должен тот, кто ближе знает спортсменов».

Андреев завершил карьеру в 2013 году. Он является победителем четырех турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов: трех — в одиночном разряде и одного — в парном.

В 2006 году спортсмен завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной России.