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https://sport.mail.ru/news/tennis/31056088/
19 сентября 2017, 17:06 | Теннис | ТАСС

Бывший теннисист Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Игорь Андреев будет работать в тренерском штабе сборной России по теннису на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан мужской сборной страны Шамиль Тарпищев.

«Я тоже не вечен, — сказал Тарпищев. — У нас сейчас очень хорошая подборка тренеров, мы еще привлекли Игоря Андреева. Но вообще, из нынешнего тренерского штаба может выйти [капитаном] любой. Я сторонник того, что сидеть [в качестве капитана] должен тот, кто ближе знает спортсменов».

Андреев завершил карьеру в 2013 году. Он является победителем четырех турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов: трех — в одиночном разряде и одного — в парном.

В 2006 году спортсмен завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной России.
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