Арина Соболенко обыграла сербку Нину Стоянович и вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

А. Соболенко (Беларусь, 117) — Н. Стоянович (Сербия, 191) — 6:1, 6:3

В следующем круге Соболенко сразится с победительницей поединка Штефани Фегеле (Швейцария, 196) — Виктория Каменская (Россия, 227).

На стадии 1/8 финала также сыграет и белоруска Вера Лапко, одолевшая украинку Валерию Страхову. Любопытно, что, согласно сетке, в случае побед Соболенко и Лапко встретятся в четвертьфинале.