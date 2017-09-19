Арина Соболенко обыграла сербку Нину Стоянович и вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
В матче 1/16 финала теннисного турнира серии ITF в
Санкт-Петербурге (хард) посеянная под 3-м номером белоруска Арина Соболенко (117 ВТА) обыграла в двух партиях сербку Нину Стоянович (191 ВТА) — 6:1, 6:3.
А. Соболенко (Беларусь, 117) — Н. Стоянович (Сербия, 191) — 6:1, 6:3
В следующем круге Соболенко сразится с победительницей поединка Штефани Фегеле (Швейцария, 196) — Виктория Каменская (Россия, 227).
На стадии 1/8 финала также сыграет и белоруска Вера Лапко, одолевшая украинку Валерию Страхову. Любопытно, что, согласно сетке, в случае побед Соболенко и Лапко встретятся в четвертьфинале.
Вера Лапко пробилась в 1/8 финала турнира в
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