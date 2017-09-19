Пит Сампрас: Если Рафа готов играть до 35 лет, то у него хорошие шансы обойти Роджера по числу побед на «мэйджорах»

«На самом деле здесь всё зависит от самого Рафы, от его желания играть и любви к теннису. Если он готов играть до 35 лет, то у него довольно хорошие шансы обойти Роджера. На “Ролан Гаррос” он всегда будет в числе фаворитов. Да, на Уимблдоне ему придётся нелегко, но что касается двух оставшихся хардовых “мэйджоров”, то на них он вполне может претендовать на победу», — приводит слова Сампраса The Independent.