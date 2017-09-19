Пит Сампрас: Если Рафа готов играть до 35 лет, то у него хорошие шансы обойти Роджера по числу побед на «мэйджорах»
Экс-первая ракетка мира, американец Пит Сампрас, считает, что испанцу Рафаэлю Надалю по силам побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».
«На самом деле здесь всё зависит от самого Рафы, от его желания играть и любви к теннису. Если он готов играть до 35 лет, то у него довольно хорошие шансы обойти Роджера. На “Ролан Гаррос” он всегда будет в числе фаворитов. Да, на Уимблдоне ему придётся нелегко, но что касается двух оставшихся хардовых “мэйджоров”, то на них он вполне может претендовать на победу», — приводит слова Сампраса The Independent.
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