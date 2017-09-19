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https://sport.mail.ru/news/tennis/31055189/
19 сентября 2017, 15:13 | Теннис | GoTennis.ru

Санкт-Петербург. Ричардас Беранкис одержал волевую победу на старте соревнований

177-я ракетка мира, литовец Ричардас Беранкис, в трёх партиях нанёс поражение немцу Даниэлю Мазуру, занимающему 296-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 6/2 на старте турнира в Санкт-Петербурге.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 27-летний Беранкис дважды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, а 22-летний Мазур сделал шесть эйсов и один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге соревнований St.Petersburg Open Беранкис померится силами с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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