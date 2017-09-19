Санкт-Петербург. Ричардас Беранкис одержал волевую победу на старте соревнований
177-я ракетка мира, литовец Ричардас Беранкис, в трёх партиях нанёс поражение немцу Даниэлю Мазуру, занимающему 296-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 6/2 на старте турнира в
Санкт-Петербурге.
Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 27-летний Беранкис дважды подал навылет и реализовал три
Во втором круге соревнований St.Petersburg Open Беранкис померится силами с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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