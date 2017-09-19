Санкт-Петербург. Ричардас Беранкис одержал волевую победу на старте соревнований

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 27-летний Беранкис дважды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, а 22-летний Мазур сделал шесть эйсов и один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге соревнований St.Petersburg Open Беранкис померится силами с немцем Филиппом Кольшрайбером.