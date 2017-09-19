Евгений Кафельников: Сборная России могла вернуться в мировую теннисную элиту сейчас
Экс-первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников, прокомментировал поражение сборной России в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Венгрии.
«Уровень у наших теннисистов нормальный. И это действительно катастрофа. И у меня нет объяснения, почему она произошла. Венгрию должны были обыгрывать! И могли это сделать. К сожалению, я не был внутри команды, не знаю, что там произошло. Может, не настроились правильно, может, ещё что…
Жаль, что теперь придётся ждать ещё год, чтобы попытаться вернуться в мировую теннисную элиту. А ведь эти ребята могли сделать это сейчас, хорошие они ребята, — приводит слова Кафельникова «Московский комсомолец».
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