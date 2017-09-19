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19 сентября 2017, 14:39 | Теннис | Прессбол

Вера Лапко пробилась в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит теннисный турнир серии ITF (покрытие — хард). Посеянная под 7-м номером белоруска Вера Лапко (190 ВТА) в матче первого круга обыграла в двух партиях украинку Валерию Страхову (359 ВТА) — 6:4, 6:3.

В. Лапко (Беларусь, 190) — В. Страхова (Украина, 359) — 6:4, 6:3

В 1/8 финала Лапко встретится с другой украинкой — Даяной Ястремской (208 ВТА), которая одолела немку Анну Заю в двух сетах — 6:3, 6:4.

На этом же турнире также участвует белоруска Арина Соболенко (117 ВТА). В стартовом круге она сразится с сербкой Ниной Стоянович (191 ВТА). Начало матча — около 15.00 по белорусскому времени.

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