Вера Лапко пробилась в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

В. Лапко (Беларусь, 190) — В. Страхова (Украина, 359) — 6:4, 6:3

В 1/8 финала Лапко встретится с другой украинкой — Даяной Ястремской (208 ВТА), которая одолела немку Анну Заю в двух сетах — 6:3, 6:4.

На этом же турнире также участвует белоруска Арина Соболенко (117 ВТА). В стартовом круге она сразится с сербкой Ниной Стоянович (191 ВТА). Начало матча — около 15.00 по белорусскому времени.