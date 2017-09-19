Катержина Синякова преодолела барьер первого раунда соревнований в Токио

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время теннисистки допустили по шесть двойных шибок и реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 21-летняя Синякова сделала два эйса, а 24-летняя Чепелова — три. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу чешки.

Во втором круге соревнований в Токио Синякова померится силами со словачкой Доминикой Цибулковой.