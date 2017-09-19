Катержина Синякова преодолела барьер первого раунда соревнований в Токио
50-я ракетка мира, чешка Катержина Синякова, одолела словачку Яну Чепелову, занимающую 108-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/3, 6/4 в первом круге турнира Toray Pan Pacific Open.
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время теннисистки допустили по шесть двойных шибок и реализовали по четыре
Во втором круге соревнований в Токио Синякова померится силами со словачкой Доминикой Цибулковой.
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