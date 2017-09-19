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https://sport.mail.ru/news/tennis/31053841/
19 сентября 2017, 13:46 | Теннис | GoTennis.ru

Катержина Синякова преодолела барьер первого раунда соревнований в Токио

50-я ракетка мира, чешка Катержина Синякова, одолела словачку Яну Чепелову, занимающую 108-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/3, 6/4 в первом круге турнира Toray Pan Pacific Open.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время теннисистки допустили по шесть двойных шибок и реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 21-летняя Синякова сделала два эйса, а 24-летняя Чепелова — три. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу чешки.

Во втором круге соревнований в Токио Синякова померится силами со словачкой Доминикой Цибулковой.
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