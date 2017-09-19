Токио. Шелби Роджерс одержала победу на старте турнира

Встреча длилась 1 час 53 минуты. За это время 24-летняя Роджерс сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Одзаки один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнования Toray Pan Pacific Open Роджерс предстоит матч против датчанки Каролин Возняцки.