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https://sport.mail.ru/news/tennis/31053616/
19 сентября 2017, 13:31 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Шелби Роджерс одержала победу на старте турнира

59-я ракетка мира, американка Шелби Роджерс, переиграла японку Рису Одзаки, занимающую 92-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 7/6 (5) в первом круге турнира в Токио.

Встреча длилась 1 час 53 минуты. За это время 24-летняя Роджерс сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Одзаки один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнования Toray Pan Pacific Open Роджерс предстоит матч против датчанки Каролин Возняцки.
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