Токио. Шелби Роджерс одержала победу на старте турнира
59-я ракетка мира, американка Шелби Роджерс, переиграла японку Рису Одзаки, занимающую 92-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 7/6 (5) в первом круге турнира в Токио.
Встреча длилась 1 час 53 минуты. За это время 24-летняя Роджерс сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором круге соревнования Toray Pan Pacific Open Роджерс предстоит матч против датчанки Каролин Возняцки.
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