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https://sport.mail.ru/news/tennis/31053277/
19 сентября 2017, 13:15 | Теннис | Р-Спорт

Финал Кубка Дэвиса между теннисными сборными Франции и Бельгии пройдет в Лилле

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Финальный матч Кубка Дэвиса между мужскими сборными Франции и Бельгии по теннису пройдет в закрытом помещении на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, сообщается на официальном сайте турнира.

Финал Кубка Дэвиса пройдет с 24 по 26 ноября. В качестве покрытия корта выбран хард. Арена в Лилле вмещает 27 тысяч зрителей.

В 2014 году сборная Франции на арене «Пьер Моруа» в финале Кубка Дэвиса проиграла на грунте команде Швейцарии со счетом 1−3.
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