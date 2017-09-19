Финал Кубка Дэвиса между теннисными сборными Франции и Бельгии пройдет в Лилле

Финал Кубка Дэвиса пройдет с 24 по 26 ноября. В качестве покрытия корта выбран хард. Арена в Лилле вмещает 27 тысяч зрителей.

В 2014 году сборная Франции на арене «Пьер Моруа» в финале Кубка Дэвиса проиграла на грунте команде Швейцарии со счетом 1−3.