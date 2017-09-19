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https://sport.mail.ru/news/tennis/31053268/
19 сентября 2017, 13:13 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина МакХэйл не смогла пробиться во второй круг турнира в Сеуле

81-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, проиграла голландке Аранте Рус, занимающей 143-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 4/6 на старте турнира в Сеуле.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время 25-летняя МакХэйл ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка, а 26-летняя Рус выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Рус на соревнованиях Korea Open будет австралийка Присцилла Хон.
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