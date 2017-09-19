Кристина МакХэйл не смогла пробиться во второй круг турнира в Сеуле

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время 25-летняя МакХэйл ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка, а 26-летняя Рус выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Рус на соревнованиях Korea Open будет австралийка Присцилла Хон.