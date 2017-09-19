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https://sport.mail.ru/news/tennis/31053025/
19 сентября 2017, 13:00 | Теннис | GoTennis.ru

В четвёртый раз в истории четыре разные теннисистки становились первыми ракетками мира по ходу сезона

11-го сентября испанка Гарбин Мугуруса поднялась на первую строчку рейтинга WTA. Она стала уже четвёртой теннисисткой в сезоне, ставшей первой ракеткой мира. До неё лидерами были немка Анжелик Кербер, американка Серена Уильямс и чешка Каролина Плишкова.

Это всего четвёртый случай в истории компьютеризированного рейтинга, когда первыми ракетка мира по ходу сезона становятся четыре и более теннисисток. Ранее это происходило в 2002 году (Линдсэй Дэвенпорт, Дженнифер Каприати, Винус Уильямс, Серена Уильямс), 2006 году (Линдсэй Дэвенпорт, Ким Клийстерс, Амели Моресмо, Жюстин Энен) и 2008 году (Жюстин Энен, Мария Шарапова, Ана Иванович, Елена Янкович, Серена Уильямс).
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