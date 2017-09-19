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https://sport.mail.ru/news/tennis/31052772/
19 сентября 2017, 12:41 | Теннис | GoTennis.ru

София Кенин стала победительницей в номинации «Прорыв августа» по версии WTA

Американка София Кенин признана лучшей в номинации «Прорыв месяца» по результатам голосования пользователей официального сайта WTA.

18-летняя представительница США набрала 46% голосов. Второе место заняла её соотечественница Шелби Роджерс (34%). Третьей стала россиянка Дарья Касаткина (20%).

Напомним, что на Открытом чемпионате США Кенин дошла до третьего круга соревнований.
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