София Кенин стала победительницей в номинации «Прорыв августа» по версии WTA
Американка София Кенин признана лучшей в номинации «Прорыв месяца» по результатам голосования пользователей официального сайта WTA.
18-летняя представительница США набрала 46% голосов. Второе место заняла её соотечественница Шелби Роджерс (34%). Третьей стала россиянка Дарья Касаткина (20%).
Напомним, что на Открытом чемпионате США Кенин дошла до третьего круга соревнований.
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