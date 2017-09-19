Панова и Крунич покидают парный турнир в Гуанчжоу
Россиянка Александра Панова и сербка Александра Крунич уступила японкам Юнри Намигате и Рико Саваянаги со счётом 6/1, 5/7, 7:10 на старте парного турнира в Гуанчжоу.
Встреча длилась 1 час 18 минут. За это время Панова и Крунич сделали пять эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре
Следующими соперницами японок на соревнованиях Guangzhou Open будут китаянки Ксиньшень Джиан и Тан Цяньхуэй.
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