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https://sport.mail.ru/news/tennis/31052203/
19 сентября 2017, 12:27 | Теннис | GoTennis.ru

Панова и Крунич покидают парный турнир в Гуанчжоу

Россиянка Александра Панова и сербка Александра Крунич уступила японкам Юнри Намигате и Рико Саваянаги со счётом 6/1, 5/7, 7:10 на старте парного турнира в Гуанчжоу.

Встреча длилась 1 час 18 минут. За это время Панова и Крунич сделали пять эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустила одну двойную ошибку и сделали два брейка.

Следующими соперницами японок на соревнованиях Guangzhou Open будут китаянки Ксиньшень Джиан и Тан Цяньхуэй.
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