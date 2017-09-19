Панова и Крунич покидают парный турнир в Гуанчжоу

Встреча длилась 1 час 18 минут. За это время Панова и Крунич сделали пять эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустила одну двойную ошибку и сделали два брейка.

Следующими соперницами японок на соревнованиях Guangzhou Open будут китаянки Ксиньшень Джиан и Тан Цяньхуэй.