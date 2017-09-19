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https://sport.mail.ru/news/tennis/31051963/
19 сентября 2017, 12:26 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко стала участницей второго раунда турнира в Сеуле

Десятая ракетка мира, латвийка Елена Остапенко, взяла верх над шведкой Йоханной Ларссон, занимающей 85-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (6), 6/1 на старте турнира в Сеуле.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За это время 20-летняя Остапенко сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 29-летняя Ларссон трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу латвийки.

Следующей соперницей Остапенко на соревнованиях Korea Open будет японка Нао Хибино.
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