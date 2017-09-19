Елена Остапенко стала участницей второго раунда турнира в Сеуле
Десятая ракетка мира, латвийка Елена Остапенко, взяла верх над шведкой Йоханной Ларссон, занимающей 85-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (6), 6/1 на старте турнира в Сеуле.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За это время 20-летняя Остапенко сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три
Следующей соперницей Остапенко на соревнованиях Korea Open будет японка Нао Хибино.
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