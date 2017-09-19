Елена Остапенко стала участницей второго раунда турнира в Сеуле

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За это время 20-летняя Остапенко сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 29-летняя Ларссон трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу латвийки.

Следующей соперницей Остапенко на соревнованиях Korea Open будет японка Нао Хибино.