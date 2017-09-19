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https://sport.mail.ru/news/tennis/31051544/
19 сентября 2017, 11:40 | Теннис | GoTennis.ru

Элизе Мертенс проиграла на старте турнира в Гуанчжоу

40-я ракетка мира, бельгийка Элизе Мертенс, не справилась с китаянкой Ван Яфань, занимающей 147-ю строчку рейтинга WTA, в первом круге турнира в Гуанчжоу.

Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время 21-летняя Мертенс сделала один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её 23-летняя оппонентка дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу китаянки.

Во втором круге соревнований Guangzhou Open Ван Яфань сыграет либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с австралийкой Ариной Родионовой.
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