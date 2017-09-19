Элизе Мертенс проиграла на старте турнира в Гуанчжоу
40-я ракетка мира, бельгийка Элизе Мертенс, не справилась с китаянкой Ван Яфань, занимающей 147-ю строчку рейтинга WTA, в первом круге турнира в Гуанчжоу.
Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время 21-летняя Мертенс сделала один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала три
Во втором круге соревнований Guangzhou Open Ван Яфань сыграет либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с австралийкой Ариной Родионовой.
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