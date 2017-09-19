Токио. Дарья Гаврилова не справилась с Магдой Линетт
21-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, в трёх сетах проиграла польке Магде Линетт, занимающей 74-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 0/6, 6/7 (3) на старте турнира в Токио.
Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время 23-летняя Гаврилова сделала пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три
Следующей соперницей Линетт на соревнованиях Toray Pan Pacific Open станет чешка Каролина Плишкова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter