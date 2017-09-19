Токио. Дарья Гаврилова не справилась с Магдой Линетт

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время 23-летняя Гаврилова сделала пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Линетт один раз подплп навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Линетт на соревнованиях Toray Pan Pacific Open станет чешка Каролина Плишкова.