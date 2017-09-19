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https://sport.mail.ru/news/tennis/31051543/
19 сентября 2017, 11:39 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Дарья Гаврилова не справилась с Магдой Линетт

21-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, в трёх сетах проиграла польке Магде Линетт, занимающей 74-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 0/6, 6/7 (3) на старте турнира в Токио.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время 23-летняя Гаврилова сделала пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Линетт один раз подплп навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Линетт на соревнованиях Toray Pan Pacific Open станет чешка Каролина Плишкова.
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