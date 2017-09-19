Кики Бертенс покидает соревнования в Сеуле

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 25-летняя Бертенс сделала два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов, а её ровесница Ришель дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала девять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

Во втором круге соревнований в Сеуле Хогенкамп сразится с чешкой Денизой Аллертовой.