Кики Бертенс покидает соревнования в Сеуле
29-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, уступила своей соотечественнице Ришель Хогенкамп, занимающей 119-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 4/6, 3/6 на старте турнира Korea Open.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 25-летняя Бертенс сделала два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала восемь
Во втором круге соревнований в Сеуле Хогенкамп сразится с чешкой Денизой Аллертовой.
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