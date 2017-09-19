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https://sport.mail.ru/news/tennis/31051324/
19 сентября 2017, 11:17 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс покидает соревнования в Сеуле

29-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, уступила своей соотечественнице Ришель Хогенкамп, занимающей 119-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 4/6, 3/6 на старте турнира Korea Open.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 25-летняя Бертенс сделала два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов, а её ровесница Ришель дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала девять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

Во втором круге соревнований в Сеуле Хогенкамп сразится с чешкой Денизой Аллертовой.
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