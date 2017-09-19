Токио. Доминика Цибулкова взяла верх над Карлой Суарес Наварро
Девятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, одолела испанку Карлу Суарес Наварро, занимающую 36-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 на старте турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка, а 29-летняя Суарес Наварро выполнили один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала один
Во втором раунде соревнований Toray Pan Pacific Open Цибулкова померится силами с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и словачкой Яной Чепеловой.
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