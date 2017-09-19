Токио. Доминика Цибулкова взяла верх над Карлой Суарес Наварро

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка, а 29-летняя Суарес Наварро выполнили один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Ранее счёт в личных встречах был 4:2 в пользу словачки.

Во втором раунде соревнований Toray Pan Pacific Open Цибулкова померится силами с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и словачкой Яной Чепеловой.