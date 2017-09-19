Слоан Стивенс стала лучше теннисисткой августа по версии WTA
Американская теннисистка Слоан Стивенс победила в номинации «Лучшая теннисистка августа» по версии посетителей официального сайта WTA.
За неё отдали свои голоса 63% пользователей. Второе место заняла ещё одна американка Винус Уильямс (25%), третье место также досталось представительнице США Мэдисон Киз (10%).
Напомним, что Стивенс стала победительницей Открытого первенства США.
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