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https://sport.mail.ru/news/tennis/31050085/
19 сентября 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

Моника Пюиг продолжает выступление на турнире в Токио

70-я ракетка мира, пуэрториканка Моника Пюиг, сломила сопротивление представительницы Тайваня Се Су-Вей, занимающей 98-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 6/1, 6/1 на старте турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время 23-летняя Пюиг сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 31-летняя соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу спортсменки из Пуэрто-Рико.

Следующей оппоненткой Пюиг на соревнованиях Toray Pan Pacific Open будет испанка Гарбин Мугуруса.
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