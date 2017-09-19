Моника Пюиг продолжает выступление на турнире в Токио
70-я ракетка мира, пуэрториканка Моника Пюиг, сломила сопротивление представительницы Тайваня Се
Су-Вей, занимающей 98-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 6/1, 6/1 на старте турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время 23-летняя Пюиг сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующей оппоненткой Пюиг на соревнованиях Toray Pan Pacific Open будет испанка Гарбин Мугуруса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter