Моника Пюиг продолжает выступление на турнире в Токио

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время 23-летняя Пюиг сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 31-летняя соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу спортсменки из Пуэрто-Рико.

Следующей оппоненткой Пюиг на соревнованиях Toray Pan Pacific Open будет испанка Гарбин Мугуруса.