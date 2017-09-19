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19 сентября 2017, 9:17 | Теннис | БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в первом круге турнира в Японии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в первом круге турнира в Токио категории WTA Premier сопернице из Франции Каролин Гарсии со счетом 4:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска упустила инициативу в конце первого сета. Александра <span class=error>Саснович</span> пыталась успешнее сыграть на своей подаче но ей этого сделать не удалось. Слишком много собственных ошибок. Увеличить
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Белоруска упустила инициативу в конце первого сета. Александра Саснович пыталась успешнее сыграть на своей подаче, но ей этого сделать не удалось. Слишком много собственных ошибок. Во второй партии Каролин Гарсия повела 5:2, белоруска сократила отставание на своей подаче, заработав на геймболе эйс — 3:5. Однако на своей подаче француженка сыграла надежнее и победила в сете.

В основную сетку турнира в Токио с призовым фондом более $800 тыс. минчанка попала в качестве lucky loser. С турнира снялась полька Агнешка Радваньска, что и позволило белоруске, несмотря на поражение в квалификации, сыграть в основном раунде. В прошлом году Александра Саснович на этом турнире дошла до четвертьфинала.

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Александра Саснович, несмотря на поражение в квалификации, вышла в основную сетку турнира в Японии

Александра Саснович, несмотря на поражение в квалификации, вышла в основную сетку турнира в Японии

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории WTA Premier с призовым фондом $890 тыс. в Токио, несмотря на поражение в третьем круге квалификации от представительницы китайского Тайбэя Се Шувэй — 4:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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