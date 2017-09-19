Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Токио
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй раунд теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет более 890 тысяч долларов.
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Касаткина в первом круге за 1 час 37 минут победила американку Мэдисон Бренгл со счетом 3:6, 6:2, 6:4.
Следующей соперницей россиянки будет седьмая ракетка турнира немка Ангелика Кербер.
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