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19 сентября 2017, 8:48 | Теннис | Р-Спорт

Павлюченкова победила Беллис в первом круге теннисного турнира в Токио

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет более 890 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио призовой фонд которого составляет более 890 тысяч долларов. Увеличить
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Павлюченкова во вторник в первом раунде за 1 час 56 минут переиграла американку Кэтрин Беллис со счетом 4:6, 6:0, 6:4.

Во втором круге россиянка сыграет с китаянкой Ван Цян.
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