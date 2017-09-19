Павлюченкова победила Беллис в первом круге теннисного турнира в Токио
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет более 890 тысяч долларов.
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Павлюченкова во вторник в первом раунде за 1 час 56 минут переиграла американку Кэтрин Беллис со счетом 4:6, 6:0, 6:4.
Во втором круге россиянка сыграет с китаянкой Ван Цян.
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