Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31046755/
18 сентября 2017, 21:31 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер получает не менее миллиона долларов за выступление на турнире АТР

Портал Tennis World опубликовал данные о доходах швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

По информации источника, Роджер в течение уже двенадцати лет подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых теннисистов мира.

Несмотря на то, что Федерер пропустил половину сезона-2016 и все грунтовые турниры в текущем году, с начала 2016 по июнь 2017 он заработал 64 миллиона долларов призовыми выплатами и контрактами с руководством турниров.

За последний год Роджер заработал 60 миллионов долларов спонсорскими выплатами.

Tennis World утверждает, что Федерер требует более двух миллионов долларов за выступление на выставочном турнире и более миллиона — за участие в соревнованиях АТР 250 или АТР 500.

У швейцарца пожизненный контракт со стартами в Дубае и Галле, а также соглашением с турниров Базеле, рассчитанное до 2019 года.

Фонд Роджера Федерер пожертвовал более тридцати миллионов долларов на образование африканских детей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Серена Уильямс: Не могу поверить, что стала мамой

Билли Джин Кинг: Макинрой уже пятнадцать лет хочет организовать матч с Сереной Уильямс

Роджер Федерер получает не менее миллиона долларов за выступление на турнире АТР