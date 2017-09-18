Роджер Федерер получает не менее миллиона долларов за выступление на турнире АТР

По информации источника, Роджер в течение уже двенадцати лет подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых теннисистов мира.



Несмотря на то, что Федерер пропустил половину сезона-2016 и все грунтовые турниры в текущем году, с начала 2016 по июнь 2017 он заработал 64 миллиона долларов призовыми выплатами и контрактами с руководством турниров.



За последний год Роджер заработал 60 миллионов долларов спонсорскими выплатами.



Tennis World утверждает, что Федерер требует более двух миллионов долларов за выступление на выставочном турнире и более миллиона — за участие в соревнованиях АТР 250 или АТР 500.



У швейцарца пожизненный контракт со стартами в Дубае и Галле, а также соглашением с турниров Базеле, рассчитанное до 2019 года.



Фонд Роджера Федерер пожертвовал более тридцати миллионов долларов на образование африканских детей.