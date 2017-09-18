Маркос Багдатис: Теперь у меня меньше сил на всякие трюки
Экс-восьмая, а сейчас 122-я ракетка мира Маркос Багдатис первым вышел во второй круг St. Petersburg Open-2017, где сыграет с итальянцем Паоло Лоренци. После матча с Орасио Себальосом (7:5, 6:4) киприот, известный своей яркой манерой игры, рассказал, что ему понравился стартовый матч в Санкт-Петербурге и оценил свою карьеру в целом.
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— Как вам игра, атмосфера на корте?
— Сегодня все было отлично: обстановка, освещение, публика и атмосфера в целом. Я провел хороший матч. Орасио тоже хорошо играл. Однако я лучше подавал и зарабатывал больше легких очков за счет этого.
— Одним из ключевых моментов стал тот, когда мяч после вашего удара попал в линию, а Орасио долго оспаривал его.
— Иногда и на харде можно увидеть след от мяча. Так получилось: технология показала, что мяч попал. Понимаю, что Орасио был расстроен. Но так бывает, иногда спорные мячи трактуются в твою пользу, иногда в пользу соперников.
— Вы пропустили несколько месяцев в этом сезоне
— Я травмировался в январе после Australian Open, долго были проблемы с ногой. До середины грунтового сезона восстанавливался. Можно даже сказать, до турнира в Анталье. Провел плохой сезон на траве, но на харде выправил свое положение. Хотя на чемпионате США сыграл очень неудачно. Сейчас я играю хорошо и вопрос в том, чтобы продолжать набирать форму.
— Это была далеко не первая ваша травма. На сколько, на ваш взгляд, проблемы со здоровьем повлияли на вашу карьеру в целом?
— Конечно, у меня такая манера игры, что я должен быть здоровым, хорошо готовым физически, быстро бегать. У меня ведь нет
— Радует ли вас, что ваш почти ровесник Рафаэль Надаль в 31 год выиграл Открытый чемпионат США и занимает первое место в рейтинге?
— Я никогда не сравнивал себя ни с Надалем, ни с
— Публика привыкла к тому, что Маркос Багдатис — это экспрессия на корте. Однако в последнее время вы стали более сдержанны. Повлияли ли на это обстоятельства в вашей личной жизни, дети?
— У меня просто меньше энергии на все эти штуки. Это не связано с детьми, с семьей. Это жизненный опыт. Мне говорят, что я стал серьезен и перестал любить теннис, но это совсем не так. За пределами корта я
— Сейчас модно ездить по турнирам с семьями. Возите ли вы с собой по турнирам жену и дочек? Нравится ли им это?
— Могу сказать, что это зависит от расписания, нужно находить баланс. Жена и дети нередко путешествуют со мной, но мы с супругой старательно обсуждаем, в какую конкретную страну мы едем. Важно, чтобы была хорошая погода, чтобы детям было интересно, было чем заняться, чтобы были пляжи.
Мария НИКУЛАШКИНА, Артем РЯБОВОЛ
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