Евгений Донской: Федерер деланно расстроился, когда узнал, что я пойду на его матч
Российский теннисист Евгений Донской в интервью
пресс-службе турнира в Санкт-Петербурге поделился ожиданиями от выступления на соревнованиях.
— Евгений, вы не первый год участвуете в St.Petersburg Open. Насколько турнир развивается на ваших глазах?
— Развивается с неимоверной скоростью. Миша Южный на
— Близится концовка сезона. Как вы себя чувствуете, в какой форме сейчас находитесь?
— Физически чувствую себя нормально. Сезон не без приключений: были болезни, ни с того, ни с сего подцепил воспаление лёгких перед US Open, поэтому не смог к нему подготовиться должным образом. Но очень рад, что это воспаление прошло без осложнений. Дней через десять я уже был в порядке. Понятно, что после этого нужно набирать физическую кондицию, дыхание тяжело восстанавливать, выносливость. Рад, что сейчас здоров и ничего не болит. В плане рейтинга нахожусь не там, где хотелось бы. Но, учитывая, что были проблемы,
— Насколько продвигается ваше сотрудничество с Борисом Львовичем Собкиным и Михаилом Южным?
— Мы тренируемся в Москве вместе, когда оба дома. Для меня это сотрудничество — лучше некуда. Я безумно им благодарен, они ко мне очень хорошо относятся. Мне хочется верить, что мы с Мишей уже стали друзьями. Понятное дело, что возраст, и я его уважаю, как игрока другого уровня. Но мы всё равно общаемся, Миша всё время меня поддерживает. Борис Львович переживает за меня в любых случаях: на матчах, в плане здоровья. У нас такие отношения — и я не надеялся, что всё так сложится. И мне очень приятно. В теннисе я бы никогда так не прогрессировал, если бы не Борис Львович.
— Вы сказали, что поддерживаете друг друга с Михаилом. Вспомнились ваши матчи с Роджером Федерером в этом году: в Дубае играли вы, Михаил был на трибунах, в
— Дело в том, что в Дубае не было Бориса Львовича, ему пришлось уехать. И Миша был за старшего, поддерживал меня в финале квалификации. Затем мы сыграли друг с другом — мне безумно тяжело даются наши очные матчи. Миша был наставник, и он мне, конечно, подсказывал. Когда Миша подсказывает Донскому — это нормально, а когда Донской подсказывает Мише — это ненормально. Поэтому я ничего не говорил. Никаких обсуждений перед их матчем с Роджером не было. Когда я играл с Федерером, я обсуждал тактику с Борисом Львовичем, а в
— В понедельник вы произвели традиционный полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Эмоции переполняли?
— Да, зашкаливали! На самом деле, люблю
— Ответственность давила? Чувствовалось, что прикасаетесь к истории?
— Конечно! Испытал классные эмоции. Столько времени эта традиция уже продолжается, столько людей производили этот выстрел из пушки. Конечно, очень интересно было прикоснуться ко всему этому.
— Что проще: ракетку держать или рукоятку пушки при выстреле?
— Сегодня мне казалось, что ракетку — точно легче (смеётся).
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