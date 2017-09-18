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https://sport.mail.ru/news/tennis/31045699/
18 сентября 2017, 19:17 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Тюрнев: Для меня встреча с Кольшрайбером стала огромным опытом

Российский теннисист Евгений Тюрнев, получивший wild card на турнир St.Petersburg Open, прокомментировал своё поражение от немца Филиппа Кольшрайбера в первом раунде соревнований.

«Было довольно необычно дебютировать на турнире такого уровня, да ещё и в родном городе. Конечно, это очень большой опыт для меня. Очень обрадовался, когда получил wild card в основную сетку.

Никогда раньше мне не приходилось встречаться с игроком такого класса, как Кольшрайбер. Возможно, моя ошибка состоит в том, что я всё же хотел побороться за победу, и поэтому на меня давила ответственность. Нужно было расслабиться и играть в своё удовольствие, ведь в итоге шансы у меня были, — сообщил Тюрнев на пресс-конференции.
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