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18 сентября 2017, 16:25 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Докич может вернуться в Тур

34-летняя австралийка Елена Докич возобновила тренировки и может вернуться в Тур. Напомним, что в 2013 году она завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Никогда не говори «никогда». Однако сейчас я тренируюсь, не потому что собираюсь вернуться, а потому что получаю от этого удовольствие. К тому же это полезно для здоровья.

У меня были проблемы с щитовидной железой, так что я смогла выйти на корт лишь два месяца назад. И это произошло впервые за два года. Сейчас я просто рада тому, что вновь могу играть, — приводит слова Докич Daily Telegraph.
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