Елена Докич может вернуться в Тур

«Никогда не говори «никогда». Однако сейчас я тренируюсь, не потому что собираюсь вернуться, а потому что получаю от этого удовольствие. К тому же это полезно для здоровья.

У меня были проблемы с щитовидной железой, так что я смогла выйти на корт лишь два месяца назад. И это произошло впервые за два года. Сейчас я просто рада тому, что вновь могу играть, — приводит слова Докич Daily Telegraph.