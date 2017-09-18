Турниры прошедшей недели. Выдающееся выступление Фучовича, оставившее Россию вне Мировой группы

Конечно же, основное внимание российских болельщиков было приковано к матчам в Венгрии, где национальная сборная под руководством Игоря Куницына пыталась обеспечить себе место в Мировой группе «Кубка Дэвиса» на следующий сезон.



К сожалению для нас и для многих болельщиков, наши прогнозы вновь не стали явью. Посыпаем голову пеплом и надеемся, что хотя бы в оценке сил сборной России мы, Андрей Чесноков и Шамиль Тарпищев больше ошибаться не будем. Мастера тренерского цеха и вовсе заявляют, что молодая команда может стать полуфиналистом или чемпионом турнира.

Героем встречи России и Венгрии, несомненно, стал Мартон Фучович, при активном участии которого были заработаны все три очка триумфаторов. Для российской сборной всё началось неудачно — поскольку парный состав у венгров изначально выглядел более сильным, россиянам желательно было побеждать в обоих стартовых матчах, чтобы сохранить право на ошибку в третий игровой день. Но этого не произошло: Андрей Рублёв отдал два первых сета Фучовичу, затем прибавил, но в пятой партии венгр выглядел заметно острее.



Вторая встреча прошла более ожидаемо и приятно: проиграв в первом сете, Карен Хачанов будто бы очнулся, и в двух из трёх следующих партий отдал Аттиле Балашу всего три гейма.

В парном матче российский дуэт Константина Кравчука и Даниила Медведева выглядел вполне достойно, но победа досталась более опытным венграм — 7/6 (4), 6/4, 7/6 (4), — и вот уже команда России должна выигрывать оба воскресных матча.



А вот результат четвёртого матча, ставшего в итоге решающим, трудно назвать ожидаемым. Вероятно, Карен Хачанов не сумел до конца восстановиться после US Open и приноровиться к грунтовому покрытию. В итоге Мартон Фучович в трёх сетах вывел свою сборную в Мировую группу. Остаётся только поздравить венгров с заслуженной победой и пожелать им удачи в следующем сезоне. А российской команде — набираться опыта и выдержки.



Турнир WTA Coupe Banque Nationale вполне мог стать бенефисом француженки Осеан Додин, но ей, к сожалению, помешало здоровье. После непростой стартовой победы над хозяйкой кортов Габриэлой Дабровски Додин не смогла выйти на корт во втором матче, объявив, что причиной этого является сильное головокружение. Желаем Осеан поскорее восстановиться и снова радовать нас своим прогрессом.



Отказ француженки освободил сетку для бельгийки Алисон ван Уйтванк, чем та воспользовалась сполна. Два стартовых матча для Алисон получились довольно напряжёнными, но в следующих двух встреча она отдала соперницам всего семь геймов.



В верхней чести сетки, к счастью, всё обошлось без отказов, а вплоть до полуфинала — и без сюрпризов. Лидер посева, чешка Люси Шафаржова, уверенно продвигалась вперёд, но в матче за выход в финал её остановила венгерка Тимеа Бабош (неплохая неделя для Венгрии, правда?).

Однако решающий матч оказался всё-таки за ван Уйтванк: упустив первый сет в равной борьбе, она сумела изменить ход встречи. Во втором сете борьба ещё была равной, но решающую партию бельгийка провела невероятно мощно — 6/1.



Японские соревнования Japan Women’s Open, конечно, не собрали такой же мощный состав участниц, как и турнир в Токио на этой неделе, но всё равно получились довольно интересными. У Кристины Младенович был шанс набраться уверенности на менее крупном турнире, но она снова порадовала всех своих хейтеров, проиграв уже на старте (шестое поражение подряд!).

В итоге в полуфинале турнира не было ни одной сеянной теннисистки (в одной четвёртой играло всего две — обе от нижней сетки), и лучше всего этим воспользовалась представительница Казахстана Зарина Дияс. Это первый титул WTA для теннисистки, которая два года назад была невероятно близка к Топ-30, а перед стартом не входила в Топ-100. Возвращение на вершину? Давно пора! Мы будем только рады.