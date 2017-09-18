Донской произвёл выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге
Участник турнира в
Санкт-Петербурге россиянин Евгений Донской и хорват Борна Чорич стали участниками выездной акции в Петропавловскую крепость.
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Для теннисистов была организована экскурсия по Петропавловскому собору. В завершение экскурсии Донской произвёл полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.
«Эмоции зашкаливают! Было громко и очень волнительно. Я даже боялся
«Это очень круто. Ты узнаёшь
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