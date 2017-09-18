Донской произвёл выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге

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Для теннисистов была организована экскурсия по Петропавловскому собору. В завершение экскурсии Донской произвёл полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

«Эмоции зашкаливают! Было громко и очень волнительно. Я даже боялся что-то сделать не так. Дали три команды — “На изготовку”, “К орудию” и “Огонь!”. Руки на рукоятке, пошёл обратный отсчёт: 5, 4, 3… В голову всякие мысли лезли — а вдруг я произведу выстрел раньше: не в 12:00, а в 11:59:59? И тут же осёкся — нет, историю подвести нельзя! И тут же себе скомандовал — давай, жди, думай, держи внимание! В итоге всё получилось классно», — цитирует Донского пресс-служба турнира.

«Это очень круто. Ты узнаёшь что-то новое об истории города, наслаждаешься его красотами. Мне многие игроки АТР-тура советовали посетить Петербург, говорили, что здесь очень красиво, и я, приехав сюда, убедился в этом!» — сказал Чорич.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Евгений Донской и Борна Чорич <a href="https://twitter.com/borna_coric">@borna_coric</a> на действе полуденного выстрела со стен Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. <br> <a href="https://twitter.com/hashtag/spbopen?src=hash">#spbopen</a> <a href="https://t.co/1m1fu8FMuO">pic.twitter.com/1m1fu8FMuO</a></p>— Formula TX Company (@Formula_TX) <a href="https://twitter.com/Formula_TX/status/909711814463754240">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>