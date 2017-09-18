Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв удерживает вторую строчку
По итогам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки ATP среди игроков не старше 21 года не произошло никаких изменений. На первой строчке находится немец Александр Зверев. Также в тройке лидеров двое россиян — Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 18 сентября 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 4220.
2. (2) Андрей Рублёв (Россия) — 1084.
3. (3) Карен Хачанов (Россия) — 990.
4. (4) Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5. (5) Борна Чорич (Хорватия) — 876.
6. (6) Джаред Дональдсон (США) — 800.
7. (7) Даниил Медведев (Россия) — 717.
8. (8) Хён Чон (Южная Корея) — 695.
9. (9) Фрэнсис Тиафо (США) — 562.
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