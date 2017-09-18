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https://sport.mail.ru/news/tennis/31042061/
18 сентября 2017, 14:47 | Теннис | GoTennis.ru

Ришар Гаске будет работать с новым тренером

Французский теннисист Ришар Гаске будет тренироваться под руководством своего соотечественника Фабриса Санторо. Об этом сообщает американское издание Tennis World.

Бывший наставник Гаске Тьерри Шампьон стал директором одной из программ Федерации тенниса Франции.

Напомним, что Санторо был 17-й ракеткой мира, за свою карьеру он выиграл шесть турниров ATP, два турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.
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