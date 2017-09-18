Ришар Гаске будет работать с новым тренером

Бывший наставник Гаске Тьерри Шампьон стал директором одной из программ Федерации тенниса Франции.

Напомним, что Санторо был 17-й ракеткой мира, за свою карьеру он выиграл шесть турниров ATP, два турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.