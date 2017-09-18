Владимир Волчков: Лишь после матча в пятницу узнал, что судороги у Жирмонта начались недавно, после турнира в Китае

Наиболее важно, что ребята из этого вынесли. Мы сыграли в большом количестве встреч и матчей. Главное, что Ярославу Шило и Диме Жирмонту удалось сыграть с такими серьезными противниками, чья игра превосходит нашу. Именно поэтому Кубок Дэвиса — очень требовательный турнир с точки зрения физической и психологической подготовки. Это хорошая проверка своей готовности и соответствия стандартам, чтобы понять, готов ли ты двигаться дальше. Для парней это был хороший опыт. Ждем следующий год.

Что случилось у Дмитрия Жирмонта с ногами? Есть ли проблема со здоровьем?

Я лишь после матча в пятницу узнал, что у него судороги начались недавно, после турнира в Китае. Во время нашей подготовки к матчу я убедился, что он один из сильнейших наших игроков. Он мог победить, но психологически не был настроен, и этот факт истощил его силы быстрее, чем физическое напряжение.

Что в большей степени повлияло на такой исход встречи?

Должен отдать должное Марко и Генри. Генри смог реабилитироваться после проигрыша в пятницу. Я видел, тогда он играл одной ракеткой, а сейчас другой. Он отлично подготовился и сыграл. Марко ловил момент. Он постоянно прибавлял в ходе матча. Ярослав отлично отыграл в первом сете. Во втором сете он пытался найти тактику, способ, как переломить ход событий. Марко не позволял ему этого и диктовал свою игру, — приводит слова Волчкова tennis.by.