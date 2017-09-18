Дмитрий Жирмонт: Надо подумать, стоит ли продолжать, если на протяжении уже 10 лет я не справляюсь со своей подачей

Дмитрий, в какой момент матча вы поняли, что уступаете? Когда наступил перелом?

Я понял, что проиграл только тогда, когда мы пожали друг другу руки. Я боролся до последнего мяча.

В пятницу у вас были проблемы с физическим состоянием. Насколько хорошим было самочувствие в воскресенье? Повлияли ли как-то проблемы со здоровьем на исход матча?

Чувствовал себя довольно хорошо в сравнении с прошлым матчем. Но все равно психологического и физического ресурса не хватило. У меня не получилось раскрыться в полной мере ни в воскресенье, ни в пятницу.

Воспользуетесь ли опытом, который получили в эти выходные, в будущем в личной карьере? Будет ли проделана работа над ошибками?

Я думаю, что даже очень глупый человек, который не разбирается в теннисе, поймет, что я не справился психологически и физически. Поэтому предстоит учиться на ошибках и играть дальше.

Вы сказали, что провалили два матча. Почему так считаете?

Я так считаю, потому что в каждом сете я в среднем отдаю по две свои подачи. Есть огромные проблемы с моей подачей. Это проблема была всегда, на протяжении всей моей карьеры. И это говорит о том, что нужную работу я до сих пор не проделал. Надо подумать, стоит ли мне вообще продолжать, если на протяжении уже 10 лет я не справляюсь со своей подачей. У меня есть желание, огромное желание. Есть хорошие удары. Но объективно я выпадаю физически, я не готов играть на таком высоком уровне. Хотелось, чтобы такого не было, но вот так сложилась ситуация. По два брейка за сет — это говорит о неготовности человека.

Был ли разговор о возможности вашей замены на воскресный матч?

К сожалению, в команде сложилась такая ситуацию, что замена не была возможна. Ни Максим, ни Андрей не играют одиночный разряд. Ребята отлично делают свое дело в паре, но они уже давно не играют одиночку. Так получилось, что есть я, а замены нет. У нас большая команда, но всякое случается. Я не оправдал ожиданий, но в первую очередь я не справился со своими желаниями. Желание есть, а ментально и физически я не готов. Если б была замена и были здоровы Егор и Илья, мне бы не пришлось в пятницу два сета держаться, скрывать судороги и слезы, чуть ходить. Но некому заменить, такая ситуация. Значит, я играю от начала и до конца, от первого и до второго матча, — приводит слова Жирмонта tennis.by.