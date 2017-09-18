Алексей Ватутин не смог пробиться в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 24-летний Ватутин ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка, а 22-летний Мазур выполнил два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперник Мазура в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге определится позже.