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https://sport.mail.ru/news/tennis/31041405/
18 сентября 2017, 14:14 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин не смог пробиться в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

190-я ракетка мира, россиянин Алексей Ватутин, проиграл немцу Даниэлю Мазуру, занимающему 296-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 2/6 в финале квалификации турнира St.Petersburg Open.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 24-летний Ватутин ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка, а 22-летний Мазур выполнил два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперник Мазура в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге определится позже.
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