Санкт-Петербург. Михаил Елгин проиграл в финале квалификации
801-я ракетка мира, россиянин Михаил Елгин, не справился с австралийцем
Джоном-Патриком Смитом, занимающим 182-ю строчку рейтинга ATP, в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге, — 6/7 (4), 2/6.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время спортсмены сделали по одному эйсу и допустили по одной двойной ошибке. При этом 35-летний Елгин реализовал два
Соперник Смита в основной сетке соревнований St.Petersburg Open определится позже.
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