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https://sport.mail.ru/news/tennis/31040937/
18 сентября 2017, 13:29 | Теннис | GoTennis.ru

Санкт-Петербург. Михаил Елгин проиграл в финале квалификации

801-я ракетка мира, россиянин Михаил Елгин, не справился с австралийцем Джоном-Патриком Смитом, занимающим 182-ю строчку рейтинга ATP, в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге, — 6/7 (4), 2/6.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время спортсмены сделали по одному эйсу и допустили по одной двойной ошибке. При этом 35-летний Елгин реализовал два брейк-пойнта, а 28-летний Смит — четыре. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Соперник Смита в основной сетке соревнований St.Petersburg Open определится позже.
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