Санкт-Петербург. Михаил Елгин проиграл в финале квалификации

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время спортсмены сделали по одному эйсу и допустили по одной двойной ошибке. При этом 35-летний Елгин реализовал два брейк-пойнта, а 28-летний Смит — четыре. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Соперник Смита в основной сетке соревнований St.Petersburg Open определится позже.