Токио. Кристина Младенович не смогла взять ни гейма у своей соперницы
15-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, уступила китаянке Цзян Ван, занимающей 57-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 0/6 на старте турнира в Токио.
Теннисистки провели на корте 49 минут. За это время 24-летняя Младенович один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а её 25-летняя оппонентка выполнила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Цзян Ван сыграет либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Кэтрин Беллис.
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