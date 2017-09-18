Токио. Кристина Младенович не смогла взять ни гейма у своей соперницы

Теннисистки провели на корте 49 минут. За это время 24-летняя Младенович один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а её 25-летняя оппонентка выполнила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу китаянки.

Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Цзян Ван сыграет либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Кэтрин Беллис.