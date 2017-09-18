Иван Неделько не смог пробиться в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге
340-я ракетка мира, россиянин Иван Неделько, проиграл латвийцу Эрнесту Гулбису, занимающему 212-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 1/6 в финале квалификации турнира в
Санкт-Петербурге.
Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время 31-летний Неделько ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 29-летний Гулбис выполнил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять
Соперник Гулбиса в основной сетке соревнований St.Petersburg Open определится позднее.
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