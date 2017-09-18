Анжелик Кербер одолела Наоми Осаку на турнире в Токио
14-я ракетка мира, немка Анжелик Кербер, оказалась сильнее японки Наоми Осаки, занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA, на старте турнира в Токио, — 6/3, 6/4.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 29-летняя Кербер сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейка, а 19-летняя Осака трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.
Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Кербер скрестит ракетки либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с американкой Мэдисон Бренгл.
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