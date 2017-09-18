Анжелик Кербер одолела Наоми Осаку на турнире в Токио

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 29-летняя Кербер сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейка, а 19-летняя Осака трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Кербер скрестит ракетки либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с американкой Мэдисон Бренгл.