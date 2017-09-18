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https://sport.mail.ru/news/tennis/31039503/
18 сентября 2017, 12:09 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер одолела Наоми Осаку на турнире в Токио

14-я ракетка мира, немка Анжелик Кербер, оказалась сильнее японки Наоми Осаки, занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA, на старте турнира в Токио, — 6/3, 6/4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 29-летняя Кербер сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейка, а 19-летняя Осака трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Кербер скрестит ракетки либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с американкой Мэдисон Бренгл.
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории WTA Premier с призовым фондом $890 тыс. в Токио, несмотря на поражение в третьем круге квалификации от представительницы китайского Тайбэя Се Шувэй — 4:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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