Александра Саснович, несмотря на поражение в квалификации, вышла в основную сетку турнира в Японии

В прошедшем матче минчанка старалась мощно и эффективно подавать, но соперница пользовалась ее ошибками и увереннее действовала на задней линии корта. Несмотря на проигрыш, белоруска в статусе lucky loser по решению организаторов попала в основную сетку турнира, где встретится с Каролин Гарсией из Франции. Сыграть в решающей стадии Александра Саснович смогла после того, как польская теннисистка Агнешка Радваньска снялась с соревнований. В 2016 году для Александры Саснович этот турнир в Токио стал одним из самых успешных в сезоне. Она прошла все три раунда отбора, а в основной сетке на пути к четвертьфиналу одолела чешку Каролину Плишкову, ныне первую ракетку мира. Лишь в ¼ белоруска уступила Наоми Осаке — 3:6, 6:7.

В рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA) Александра Саснович по состоянию на 18 сентября занимает 88-е место — 719 очков. Виктория Азаренко вернулась в топ-200, расположившись на 199-й строке списка с 270 баллами. Среди белорусских теннисистов наиболее высокий рейтинг имеют не принимавшие участия в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией Егор Герасимов (125-е место) и Владимир Игнатик — 174-я позиция в рейтинге ATP.