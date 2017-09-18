Тарпищев не считает трагедией поражение россиян в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение российских теннисистов от команды Венгрии в
плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса нельзя назвать трагедией. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Ранее сборная России в Будапеште уступила венграм со счетом 1−3 в матче
«Не считаю, что это трагедия. Для ребят это опыт, и лучше это сейчас произошло, чем это было бы в “высшей лиге”. Поскольку то, что для них (российских теннисистов — прим. ТАСС) происходит, это информация для будущего. Драматизировать не надо, ребятам 19−20 лет, и через два года им можно замахиваться на победу в Кубке Дэвиса», — сказал Тарпищев.
Свой матч в Будапеште Мартину Фучковичу проиграл четвертьфиналист Открытого чемпионата США Андрей Рублев. «Венгры на неделю раньше после Америки были дома и сделали очень медленный корт, Рублев реально не адаптировался, поскольку дольше всех играл и позже всех прилетел — в этом главная проблема. Можно было рискнуть — поставить Рублева в пару, но тогда мы могли его “утопить”. Он сыграл пять сетов и попал на самые плохие дни в плане акклиматизации после прилета», — подчеркнул Тарпищев.
В матчах подобного формата для успеха у сборной России должны присутствовать взаимозаменяемость и длинная скамейка, считает президент ФТР. «Из личных календарей не все могут вкатиться и быть в форме в конкретный период времени. К примеру, несколько выбыл Медведев, но я думаю, что
Тарпищев не смог присутствовать на игре, потому что в это время находился как член Международного олимпийского комитета на сессии организации в Лиме, и функции капитана команды исполнял Игорь Куницын. «Я не считаю, что Куницын
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