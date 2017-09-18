Тарпищев не считает трагедией поражение россиян в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Ранее сборная России в Будапеште уступила венграм со счетом 1−3 в матче плей-офф и вылетела из Мировой группы. В следующем сезоне команда будет выступать в европейско-африканской группе.

«Не считаю, что это трагедия. Для ребят это опыт, и лучше это сейчас произошло, чем это было бы в “высшей лиге”. Поскольку то, что для них (российских теннисистов — прим. ТАСС) происходит, это информация для будущего. Драматизировать не надо, ребятам 19−20 лет, и через два года им можно замахиваться на победу в Кубке Дэвиса», — сказал Тарпищев.

Свой матч в Будапеште Мартину Фучковичу проиграл четвертьфиналист Открытого чемпионата США Андрей Рублев. «Венгры на неделю раньше после Америки были дома и сделали очень медленный корт, Рублев реально не адаптировался, поскольку дольше всех играл и позже всех прилетел — в этом главная проблема. Можно было рискнуть — поставить Рублева в пару, но тогда мы могли его “утопить”. Он сыграл пять сетов и попал на самые плохие дни в плане акклиматизации после прилета», — подчеркнул Тарпищев.

В матчах подобного формата для успеха у сборной России должны присутствовать взаимозаменяемость и длинная скамейка, считает президент ФТР. «Из личных календарей не все могут вкатиться и быть в форме в конкретный период времени. К примеру, несколько выбыл Медведев, но я думаю, что из-за обилия турниров он просто не успел восстановиться. По большому счету, в данном матче не было сомнения, что надо было ставить Рублева и Хачанова, поскольку Медведев был на спаде», — сказал он.