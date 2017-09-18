Юлия Путинцева проиграла Куруми Наре на турнире в Токио
48-я ракеткаа мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, уступила японке Куруми Наре, занимающей 114-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 4/6, 2/6 в первом круге турнира в Токио.
Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. За это время 22-летняя Путинцева сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Нара сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской, либо с одной из победительниц квалификации.
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