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https://sport.mail.ru/news/tennis/31038197/
18 сентября 2017, 11:02 | Теннис | GoTennis.ru

Юлия Путинцева проиграла Куруми Наре на турнире в Токио

48-я ракеткаа мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, уступила японке Куруми Наре, занимающей 114-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 4/6, 2/6 в первом круге турнира в Токио.

Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. За это время 22-летняя Путинцева сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 25-летняя Нара дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу представительницы Казахстана.

Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Нара сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской, либо с одной из победительниц квалификации.

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