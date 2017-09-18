Юлия Путинцева проиграла Куруми Наре на турнире в Токио

Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. За это время 22-летняя Путинцева сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 25-летняя Нара дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу представительницы Казахстана.

Во втором круге соревнований Toray Pan Pacific Open Нара сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской, либо с одной из победительниц квалификации.