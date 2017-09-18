«Григора называли следующим Федерером. Следующим тем, следующим этим… Он был восьмой ракеткой мира и обладал невероятным потенциалом. Он очень красиво пробивал. То, как он наносил удар, а потом скользил по корту — даже на харде — вдохновляло и завораживало. Он мог делать что-то невероятное со своим телом.

Это одновременно и дар, и проклятье. Это и встало на его пути — потребность не только побеждать, но и выглядеть красавчиком на корте. Он хотел действовать идеально или не играть вообще. Он хотел стать незабываемым или сразу уйти в тень. Поэтому он пока что и не реализовал свой потенциал.

Цитата Что отличает величайших игроков от просто хороших? Хорошие побеждают, когда их план исправно работает. Великие добивается успеха, когда всё вокруг разваливается и идёт не по плану. Даже когда их игра уродлива. Да, именно поэтому они круты.

Никто не может быть великим и идеальным каждый день. Сможешь победить в трудный период, чувствуя себя развалюхой с пустым баком? Это главный вопрос, который всё определяет. В некоторые успешные дни я казалась безупречной — их, кстати, можно посчитать по пальцам одной руки — но гораздо чаще мне приходилось придумывать, как победить, используя доступные ограниченные ресурсы.



Много побед я одержала, просто выкручиваясь из ситуации. Григору всё ещё нужно учиться этому. Но если это не легко, если это не идеально красиво, он этого не хочет", — написала Шарапова.