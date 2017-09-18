Рейтинг АТП. В первой десятке без изменений, Егор Герасимов поднялся на 125-ю позицию
В обновленной версии чемпионской гонки АТП от 18 сентября в первой десятке изменений не произошло. Лучший из белорусов Егор Герасимов поднялся на одну строку и занимает 125 место.
Чемпионская гонка АТП. 18 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9365.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4220.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715.
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3105.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995.
8 (8). Пабло
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2435…
125 (126). Егор ГЕРАСИМОВ (БЕЛАРУСЬ) — 460…
174 (160). Владимир ИГНАТИК (БЕЛАРУСЬ) — 316…
224 (227). Илья ИВАШКО (БЕЛАРУСЬ) — 231…
348 (333). Дмитрий ЖИРМОНТ (БЕЛАРУСЬ) — 134…
388 (390). Ярослав ШИЛО (БЕЛАРУСЬ) — 109…
982 (878). Сергей БЕТОВ (БЕЛАРУСЬ) — 12…
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