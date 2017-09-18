Гаске поднялся на 40-е место в Чемпионской гонке АТР после победы в Польше
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Француз Ришар Гаске занимает 40-е место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после завоеванного на турнире серии «Челленджер» в польском Щецине титула, сообщается на официальном сайте организации.
Гаске, который в финале турнира в Щецине нанес поражение немцу Флориану Майеру, переместился на 6 позиций вверх, Майер также улучшил свое положение, став 59-м.
Россиянин Андрей Рублев остается на 34-м месте, Карен Хачанов потерял одну позицию, опустившись на 42-ю строчку.
В первой десятке Гонки перестановок не произошло: лидирует испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер — второй, немец Александр Зверев — третий.
Чемпионская гонка ATP, версия от 18 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9365 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4220,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715,
5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3105,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995,
8 (8). Пабло
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585,
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2435…
34 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1149…
40 (46). Ришар Гаске (Франция) — 1015…
42 (41). Карен Хачанов (Россия) — 990…
58 (58). Даниил Медведев (Россия) — 717…
59 (65). Флориан Майер (Германия) — 708…
74 (78). Евгений Донской (Россия) — 556…
85 (83). Андрей Кузнецов (Россия) — 521.
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