Гаске поднялся на 40-е место в Чемпионской гонке АТР после победы в Польше

Гаске, который в финале турнира в Щецине нанес поражение немцу Флориану Майеру, переместился на 6 позиций вверх, Майер также улучшил свое положение, став 59-м.

Россиянин Андрей Рублев остается на 34-м месте, Карен Хачанов потерял одну позицию, опустившись на 42-ю строчку.

В первой десятке Гонки перестановок не произошло: лидирует испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер — второй, немец Александр Зверев — третий.

Чемпионская гонка ATP, версия от 18 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9365 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4220,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715,

5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3105,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995,

8 (8). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2595,

9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585,

10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2435…

34 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1149…

40 (46). Ришар Гаске (Франция) — 1015…

42 (41). Карен Хачанов (Россия) — 990…

58 (58). Даниил Медведев (Россия) — 717…

59 (65). Флориан Майер (Германия) — 708…

74 (78). Евгений Донской (Россия) — 556…

85 (83). Андрей Кузнецов (Россия) — 521.