Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31037440/
18 сентября 2017, 9:46 | Теннис | GoTennis.ru

Сборная Канады вышла в Мировую группу «Кубка Дэвиса»

Сборная Канады обыграла команду Индии в матче плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

Решающее очко своей команде принёс 18-летний Денис Шаповалов, который одолел Рамкумара Раманатхана со счётом 6/3, 7/6 (1), 6/3.

В заключительном поединке встретились Брейден Шнур и Юки Бхамбри, — 4/6, 6/4, 4/6.

Таким образом, матч между командами Канады и Индии завершился со счётом 3:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Анетт Контавейт продолжает выступление на соревнованиях в Гуанчжоу

Касаткина и Гаврилова пробились во второй круг турнира в Токио в паре

"Кубок Дэвиса". Сборная Японии обыграла команду Бразилии