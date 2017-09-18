Сборная Канады вышла в Мировую группу «Кубка Дэвиса»
Сборная Канады обыграла команду Индии в матче
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
Решающее очко своей команде принёс 18-летний Денис Шаповалов, который одолел Рамкумара Раманатхана со счётом 6/3, 7/6 (1), 6/3.
В заключительном поединке встретились Брейден Шнур и Юки Бхамбри, — 4/6, 6/4, 4/6.
Таким образом, матч между командами Канады и Индии завершился со счётом 3:2.
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