Теннисист Даниил Медведев опустился на 62-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Россиянин Даниил Медведев опустился на 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Крупные турниры на минувшей неделе не проводились в связи с матчами Кубка Дэвиса. Немец Флориан Майер, уступивший французу Ришару Гаске в финале турнира серии «Челленджер» в польском Щецине, поднялся на 6 мест и расположился на 63-й строчке.
Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, за ним следует швейцарец Роджер Федерер, замыкает тройку британец Энди Маррей. Наивысшее место среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, остающийся 32-м.
Рейтинг ATP, версия от 18 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4470,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030,
8 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3690,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575,
10 (10). Пабло
32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330…
37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1233…
62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 819…
63 (69). Флориан Майер (Германия) — 798…
87 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 606,
88 (89). Евгений Донской (Россия) — 595.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter