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18 сентября 2017, 9:34 | Теннис | Р-Спорт

Теннисист Даниил Медведев опустился на 62-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Россиянин Даниил Медведев опустился на 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> опустился на 62-е место в рейтинге Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (<span class=error>АТР</span>) новая версия которого опубликована на официальном сайте организации. Увеличить
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Крупные турниры на минувшей неделе не проводились в связи с матчами Кубка Дэвиса. Немец Флориан Майер, уступивший французу Ришару Гаске в финале турнира серии «Челленджер» в польском Щецине, поднялся на 6 мест и расположился на 63-й строчке.

Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, за ним следует швейцарец Роджер Федерер, замыкает тройку британец Энди Маррей. Наивысшее место среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, остающийся 32-м.

Рейтинг ATP, версия от 18 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4470,

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

8 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3690,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855…

32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330…

37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1233…

62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 819…

63 (69). Флориан Майер (Германия) — 798…

87 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 606,

88 (89). Евгений Донской (Россия) — 595.
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